"'Dança com as Estrelas', o programa que põe Portugal inteiro a dançar, está de volta às noites de domingo da TVI", confirmou o canal de Queluz de Baixo em comunicado enviado ao SAPO Mag. A nova temporada do programa tem estreia marcada para o dia 16 de fevereiro.

Rita Pereira e Pedro Teixeira vão continuar a conduzir o formato. "Com Rita Pereira e Pedro Teixeira a marcar o ritmo, serão muitas as figuras públicas que vão deslumbrar na pista de dança juntamente com dançarinos profissionais", frisa a TVI.

"Nesta competição, cada par irá apresentar todas as semanas, um ritmo de dança que será avaliado pelo glamoroso, mas implacável, júri. As duas duplas menos votadas pelo público e pelos jurados terão de se enfrentar no já famoso duelo: o 'frente-a-frente'. Aqui, o público será soberano e o par que receber menos votos é eliminado", explica o canal.