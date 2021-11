É uma espécie de "Disney for Dummies", esta nova série do serviço de streaming Disney+ em que Olaf, a popularíssima personagem de "Frozen: O Reino do Gelo", assume o protagonismo assim como os papéis de produtor, ator, responsável pelo guarda-roupa e cenógrafo e recria em curtas-metragens de dois minutos alguns dos mais célebres filmes Disney.

Em cinco episódios, Olaf conta com a ajuda da rena Sven e com alguns outros personagens vindos de Arendelle para interpretar de uma ponta à outra com muito humor e adereços low cost "A Pequena Sereia", "O Rei Leão", "Vaiana", "Entrelaçados" e "Aladdin".

O ator Josh Gad, claro, volta a dar voz ao boneco de neve nos episódios realizados por Hyrum Osmond e produzidos por Jennifer Newfield. Os três juntaram-se via zoom para a conferência de imprensa de apresentação de "Olaf Apresenta", onde o SAPO Mag esteve presente.

"Revisitar os momentos de todos estes filmes foi uma alegria, mas, de forma egoísta, especificamente por ser com os filmes com que eu cresci. Eu estava naquela idade perfeita na segunda era dourada da animação na Disney", confessa Josh Gad. "Lembro-me de ver 'A Pequena Sereia' no cinema e pensar que parecia um espetáculo da Broadway no ecrã. Foi a primeira vez que me lembro de aplaudir numa sala de cinema no final de cada canção. Voltar a isso foi um sonho tornado realidade. E também seguir as pegadas do meu ídolo Robin Williams no mundo de Aladdin", acrescentou o ator que dá voz a Olaf.

"Olaf Apresenta" resume cinco filmes da Disney com muito humor, tempo contado e sempre com o mesmo protagonista. A escolha da personagem para este tipo de curtas-metragens foi, para o realizador Hyrum Osmond, muito natural: "Tomámos a liberdade de não nos levarmos muito a sério e acho que isso é tão divertido, especialmente quando começamos a contar as histórias da perspetiva de um puro e ingénuo Olaf".

Olaf recria "O Rei Leão"

Quando chegou a altura de escolher os cinco filmes da Disney que seriam recriados por Olaf, a equipa da série não teve dúvidas e optou pelos clássicos recentes em vez dos mais antigos. "Fechámos isso muito cedo no projeto. Pareciam os filmes certos. Sentíamos que estes eram os tais", explicou Hyrum Osmond.

"E os cinco filmes acontecem em sítios que permitem ao Olaf contar as histórias. Todas estas histórias aconteceram antes de Arendelle existir. O Olaf quereria ter lido estas histórias e contá-las. Isso foi um fator decisivo", acrescentou a produtora da série, Jennifer Newfield.

Josh Gad interpreta de forma Olaf desde 2013, ano em que se estreou "Frozen: O Reino do Gelo", mas sente que a personagem ainda tem muito para andar: "há crescimento e desenvolvimento. No primeiro 'Frozen' ele é um recém-nascido e tem tantas dúvidas. Depois, no 'Frozen 2', ele é uma espécie de adolescente e começa a atravessar uma crise existencial. E nas curtas que fomos tendo há um crescimento subtil que é importante para o manter interessante e dinâmico, para que nunca se sinta que estamos a vê-lo a fazer as mesmas coisas vezes sem conta".

"Desde que tenhamos oportunidades de fazer coisas originais e com elementos de progresso, o céu é o limite com ele", salienta o ator. "Não que alguém queria ver o Olaf como um velho zangado", acrescenta (risos).

Os cinco episódios de "Olaf Apresenta" estão disponíveis a partir desta sexta-feira no Disney+, o mesmo dia em que a empresa celebra o Disney+ Day, com uma série de estreias no serviço de streaming e uma emissão em direto nas redes sociais com a apresentação de clips e trailers das próximas produções do serviço.