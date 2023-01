"Olhar Indiscreto", série brasileira que conta com Ângelo Rodrigues e Débora Nascimento nos principais papéis, já chegou à Netflix. A primeira temporada, que conta com cinco episódios, entrou no top diário do serviço de streaming em Portugal.

A série é apresentada como um "thriller psicológico marcado por grandes reviravoltas e pelo olhar feminino, tanto na frente quanto atrás das câmaras". Emanuelle Araújo e Nikolas Antunes também fazem parte do elenco.

Veja o trailer:

Segundo a Netflix, "quem conduz a história é Miranda (Débora Nascimento), uma voyeur incontrolável e hacker extremamente habilidosa. Sua rotina é espiar pela janela a vida de Cléo (Emanuelle Araújo), uma prostituta de luxo e moradora do prédio em frente".

"Certo dia, Cléo bate à sua porta e pede que Miranda cuide de seu cachorro enquanto faz uma viagem. Neste mesmo dia, o destino da hacker muda para sempre e ela conhece o homem dos seus sonhos. Mas, como em todo bom thriller, nada é o que parece ser", resume o serviço de streaming.