Em "Cristina ComVida", Eduardo Madeira interpreta várias personagens. Esta quarta-feira, dia 5 de maio, o humorista vestiu a pele de Dona Piedade, a "empregada de limpeza que pouco limpa" na 'casa' da apresentadora.

Na emissão, a personagem protagonizou um dos momentos mais comentados do programa. Enquanto conversava com Inês Herédia e com os argumentistas de "Festa é Festa" (Roberto Pereira e Eva Jesus), Dona Piedade revelou que tem marcado vários encontros através do Tinder.

O momento foi partilhado pela produção do programa nas redes sociais. No Instagram, o vídeo soma mais de três mil visualizações.

Veja o vídeo.