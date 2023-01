"Outlander" foi renovada para a oitava e última temporada pelo Starz. Em Portugal, as primeiras seis temporadas da série protagonizada por Caitríona Balfe, Sam Heughan e Sophie Skelton podem ser vistas na Netflix.

Apesar do final da série, há boas notícias para os fãs que acompanham a história que chegou ao pequeno ecrã em 2014. O canal norte-americano anunciou ainda que deu luz verde para a prequela "Outlander: Blood of My Blood".

A oitava temporada de "Outlander" vai contar com dez episódios. Já a sétima temporada, que se encontra em produção, vai ser mais longa, com 16 capítulos.

"Outlander" é adaptada da popular série de romances de amor e fantasia de Diana Gabaldon e acompanha o drama de dois amantes de tempos diferentes.