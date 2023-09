Nas redes sociais, a produção internacional do "The Voice" destaca as melhores atuações do mundo.

Esta semana, o "The Voice Global" elegeu as "Provas Cegas" que mereceram "sensacionais ovações de pé" dos mentores. No top está a atuação de Wander Isaac.

O concorrente participou na primeira edição de 2023 do "The Voice Portugal". No palco do programa de talentos, o cantor interpretou "Everything I Wanted", de Billie Eilish, e conquistou os mentores.

Veja aqui o vídeo.

Já na primeira gala em direto, Wander Isaac cantou "I Can't Make You Love Me", tema de 1991 de Mike Reid e Allen Shamblin e gravado por Adele em 2011.

"Esta canção não é só da Adele, é uma versão da Adele. A partir de hoje, nasceu uma versão do Wander Isaac. Cada canção que cantas, nasce uma versão tua", frisou o mentor Diogo Piçarra. "Cada vez que ele cantar, para mesmo tudo. Sabia que ele criar mais um momento mágico", acrescentou.

Veja aqui a atuação.