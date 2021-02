Na emissão desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, do "5 para a meia-noite", Inês Lopes Gonçalves protagonizou uma paródia inspirada nos passatempos dos programas da manhã. As polémicas relacionadas com o plano de vacinação da COVID-19 foi o tema central da sátira.

"Se não se inclui em nenhum dos grupos prioritários do plano de vacinação, nem tem nenhum familiar autarca, não se preocupe. Pode também habilitar-se a uma vacina a que não tem direito no nosso jogo de casa", graceja a produção do programa da RTP1 nas redes sociais.

Veja o vídeo: