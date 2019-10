No seu programa na RTP1, "Cá Por Casa", Herman José fez mais uma paródia com "O Programa da Cristina", da SIC. No sketch, Cristina Ferreira é interpretada por Joana Pais de Brito e anuncia o casamento entre Maria Lisboa (Maria Rueff) e Serafim Saudade, personagem do humorista.

A paródia conta ainda com a participação de Manuel Marques, que veste a pele de Maya, a responsável pelos preparativos do casamento de Serafim Saudade e Maria Lisboa.

Veja aqui o vídeo completo.