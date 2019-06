Na emissão desta semana do programa "Cá Por Casa", Diácono Remédios sentou à mesa com Rosete, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. No sketch, Herman José voltou a vestir a pele de uma das suas personagens mais populares, enquanto Maria Rueff interpretou Rosete.

Já Manuel Marques deu corpo a Cláudio Ramos e Joana Pais de Brito imitou Cristina Ferreira.

No sketch, Diácono Remédios frisa que irá castigar os apresentadores da SIC caso lhe voltem a chamar Papa Francisco. "Tudo menos cantar. No outro dia denunciaram-nos à ASAE porque achavam que estavamos a matar um porco em direto", brincou Cristina Ferreira.

"Vocês são tal e qual como na televisão, mas falam muito alto", acrescenta Rosete, pedindo que a dupla faça uma emissão da rubrica "Crónica Criminal".

Veja aqui o sketch (minuto 20).