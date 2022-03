Na emissão deste domingo, dia 27 de março, do "Big Brother Famosos", da TVI, Paulo Futre entrou na 'casa mais vigiada do país'. Durante o programa, o antigo jogador foi desafiado a participar no segmento "Curva da Vida".

Na rubrica do reality show da estação de Queluz de Baixo, o ex-futebolistas traçou os momentos mais marcantes da sua carreira e da sua vida.

"A primeira curva da vida em direto", destacou a produção do "Big Brother Famosos" nas redes sociais.

Veja o vídeo: