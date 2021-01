A Netflix e Pelé anunciaram esta quinta-feira (15) o lançamento de um documentário que vai retratar a transformação do jovem craque do Campeonato do Mundo de 1958 em "herói nacional durante uma era radical e turbulenta da história brasileira".

O filme ficará disponível na plataforma a partir de 23 de fevereiro.

"Em breve, terei a oportunidade de reviver as minhas memórias. No dia 23 de fevereiro, a minha história será contada num documentário produzido pela Netflix. Estou ansioso por assistir!", escreveu o Rei numa mensagem colocado nas redes sociais em português e inglês.

O documentário inclui "algumas raras cenas de arquivo e declarações de lendários ex-companheiros no Santos e na Seleção, além de depoimentos inéditos de familiares, jornalistas, artistas e outras personalidades que viveram aquela época", informou a Netflix.

O filme foi dirigido por David Tryhorn e Ben Nicholas, que já trabalharam na série "All or Nothing: Brazilian National Football Team" para a Amazon Prime, que conta a conquista da Copa América pela equipa Canarinha em 2019.

Pelé é o único jogador a ter conquistado três Campeonatos do Mundo (Suécia-1958, Chile-1962 e México-1970). Esta última, com uma equipa considerada a melhor de todos os tempos, foi conquistada durante a época mais dura da longa ditadura militar do Brasil (1964-1985).

Em 2000, Pelé foi coroado jogador do século XX pelos especialistas da Fifa, embora o voto popular tenha escolhido o argentino Diego Maradona.

"Um dia, espero que possamos jogar bola juntos no céu", disse a estrela brasileira quando o 'Pibe de Oro' faleceu em novembro passado.