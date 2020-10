"Bate Coração" será a próxima aposta da SIC. A nova novela do canal será protagonizada por Joana Santos, Ricardo Pereira, Paulo Rocha e Maria João Basto. Alexandra Lencastre, João Catarré, José Fidalgo, Luciana Abreu, Renato Godinho e Joana Pais de Brito também vão fazer parte do elenco.

No site oficial, a Câmara Municipal de Penafiel confirmou que a novela terá o concelho "como cenário e ponto central da história". "O território de Penafiel e o seu património estarão presentes no desenrolar da história de toda a novela, que será depois exibida em horário nobre no canal generalista SIC", pode ler-se no portal da autarquia do distrito do Porto.

A produção vai passar por vários pontos do concelho de Penafiel. As gravações devem arrancar antes do final de outubro.

O projeto foi já aprovado por unanimidade e reunião de câmara, avança o site da autarquia. Para Presidente do Município, Antonino de Sousa, “trata-se de uma oportunidade única, numa fase tão difícil como a que estamos a viver de conseguirmos ao longo de meses projectar Penafiel".

"O apoio municipal é diminuto face ao orçamento global da novela e será repartido com entidades privadas do concelho, precisamente com o objectivo de potenciar o território em termos de turismo, de visitas e de exposição mediática ao longo de meses", frisa.