"Ljubomir foi até à Figueira da Foz para avaliar o Restaurante do Caipirinha, propriedade de João há quatro anos. O proprietário veio do Brasil com a sua família e decidiu abrir um negócio por conta própria, que não está a correr como esperado. Os problemas não se esgotam na ementa extensa, com 74 pratos. O chef não fica impressionado com o que prova e percebe que a sala e a cozinha não se entendem", explica a produção de "Pesadelo na Cozinha".

Em entrevista à NIT, João, de 58 anos, o responsável pelo negócio, revelou que houve um momento complicado com Rosalina, a sua esposa, durante as gravações. "Dou-me bem com toda a gente, não sou de sangue a correr nas veias. A minha esposa é que não, ela ficou stressada com o que ele dizia, ele estava chateado, disse que a cozinha era uma m****. É o hábito dele e ela ficou um pouco nervosa e foi parar ao hospital", contou.