O Disney+ anunciou a estreia de "Pipocas Pixar", uma coleção de curtas-metragens originais. As dez histórias "com as personagens favoritas da Pixar" chegam ao serviço de streaming já esta sexta-feira, dia 22 de janeiro.

"'Pipocas Pixar', uma coleção de dez novas histórias para saboreares. Todos os episódios disponíveis a 22 de janeiro no Disney+", revelou a plataforma nas redes sociais.

Segundo o site IndieWire, as produções vão contar com personagens de filmes como "Coco", "Toy Story", "Soul - Uma Aventura com Alma" ou "Carros". "Dancing with the Cars", "Unparallel Parking", "Soul of the City", "Cookie Num Num","Chore Day: The Incredibles Way", "Dory Finding", "A Day in the Life of the Dead", "To Fitness and Beyond" e "Fluffy Stuff with Ducky & Bunny" são os títulos das curtas-metragens.

Veja o trailer: