Numa das últimas emissões do concurso "Joker", Vasco Palmeirim perguntou ao participante qual a alcunha dada pelos rivais do Futebol Clube do Porto ao jogador Felipe. A questão não agradou aos adeptos do clube azul e branco, que a criticaram nas redes sociais.

Depois das críticas e de ter recebido mensagens, o apresentador do programa da RTP1 esclareceu a polémica. "Sou um tipo que faz rádio, televisão e que adora futebol. Assumi sempre o meu clube, mas respeito todos. Repito: todos. Sempre me pautei por isso e é isso mesmo que estou a ensinar ao meu filho", escreveu nas redes sociais.