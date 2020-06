Miguel Falabella, um dos atores mais populares da televisão brasileira e do teatro, vai sair da Rede Globo. A estrela estava no canal há 39 anos e a sua saída surpreendeu os espectadores.

"Foram quase 40 anos, toda uma vida. Mas é vida que segue", disse o ator e argumentista ao jornal O Globo.

Ator, argumentista e realizador, Miguel Falabella participou em dezenas de produções do canal brasileiro, como "Sol de Verão", "Agora É que São Elas" ou "Toma Lá, Dá Cá". "Sai de Baixo" foi o grande projeto do ator no canal - na série, Miguel Flabella vestia a pele de Caco Antibes.

"Sai de Baixo" começou no pequeno ecrã, com sete temporadas e 241 episódios emitidos entre 1996 e 2002 na Rede Globo. É um dos grandes marcos da história da televisão brasileira e também foi um grande sucesso em Portugal.