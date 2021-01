As cinco temporadas de "Os Marretas", série de variedades de Jim Henson onde tudo começou, chegam ao Disney+ a partir do dia 19 de fevereiro, confirmou o serviço de streaming, adiantando que, "além das três primeiras temporadas, os fãs poderão aproveitar a quarta e quinta temporadas, que nunca foram disponibilizadas anteriormente para sistemas de entretenimento em casa".

"Vai ser incrível dar novamente as boas-vindas aos fãs de longa data e dar a uma nova geração de fãs a hipótese de verem como tudo começou, como é que a Miss Piggy se tornou uma estrela, e muito mais", frisa o Sapo Cocas, em comunicado.

"Hoje, orgulho-me de dizer: 'chegou o momento de pôr a música a tocar, de acender as luzes e de conhecer, esta noite, os Marretas no Disney+!' E quanto ao Statler e ao Waldorf, os dois idosos no camarote, só posso acrescentar: 'Desculpem, malta, mas... lá vamos nós outra vez", graceja a personagem.

A série "Os Marretas" estreou-se originalmente em 1976, e, ao longo dos anos, contou com a participação de estrelas mundiais, como Steve Martin, Elton John, Liza Minnelli, Alice Cooper, Julie Andrews, Bernadette Peters, Diana Ross, Gladys Knight, Gene Kelly e Mark Hamill.

"Cinco temporadas de 'Os Marretas', que incluem os episódios favoritos da série, como 'Os Marretas na Ilha do Tesouro', que celebra o 25.º aniversário no próximo mês, assim como novos sucessos, como o 'Muppets Now'", remata o serviço de streaming em comunicado.