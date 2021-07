A primeira edição portuguesa do "All Together Now" chegou ao fim. A final do programa de talentos da TVI foi para o ar este domingo, dia 27 de junho, e contou com atuações especiais.

Na gala, os finalistas subiram a palco com artistas portugueses. Miguel Moura e Rita Tavares juntaram-se a Carolina Deslandes para o tema "Por um Triz". "No 'All Together Now', a dupla de candidatos interpreta 'Por um Triz' com a cantora portuguesa e deixam muitos jurados em lágrimas", resumiu o canal.

"Foi muito bonito fazer parte disto. Obrigada", escreveu a cantora nas redes sociais.

Veja o vídeo: