Carolina Deslandes e Diogo Clemente subiram ao palco do Coliseu do Porto na passada sexta-feira, dia 7 de fevereiro, com o espetáculo "Eu e Ele". Ao longo da noite, os artistas viajaram pelas canções que criaram juntos, sempre de mão dada com o público que esgotou a sala da cidade Invicta.

Sozinhos em palco, Carolina e Diogo convidaram todos a entrar no seu mundo, onde as canções são a língua do amor. Escondidos atrás de uma grande cortina branca, que desvendava apenas as suas sombras, a dupla cumprimentou o Coliseu com "Amparo" e "Devolve-me as Asas".

Nas primeiras duas canções, o silêncio reinou na sala, com suspiros e sorrisos a cada novo verso - as palavras são a grande força das canções de Carolina Deslandes e Diogo Clemente, e todos lhes dedicaram toda a atenção, como se fosse a primeira vez. Mas, à terceira canção, a primeira explosão de energia: a artista cantou os primeira versos ("Quando o nosso filho crescer") e o público seguiu-a, a uma só voz, em "A Vida Toda".

"Há qualquer coisa sobre o Porto que eu não sei explicar. É sempre amor, é sempre incrível. Se estamos num dia mais difícil ou se estamos com dúvidas de alguma coisa, vocês fazem-nos sentir sempre muito amados. É impressionante", disse Carolina Deslandes, entre lágrimas.

Era apenas o início do concerto, mas o sentimento de clímax já tinha sido atingido. E manteve-se assim durante toda a noite. No alinhamento seguiram-se mais êxitos: "Avião De Papel", "A Miúda Gosta", "Canção de Amor" ou "Coisa Mais Bonita".

Entre canções, os músicos recordaram várias histórias e repetiram elogios ao público. "Já atuei em todo o mundo, nas maiores salas do mundo, mas o público do Coliseu do Porto é, mesmo, o melhor do mundo", destacou Diogo Clemente, num elogio merecido ao público que esgotou a sala da cidade Invicta.

"Entrar aqui pela porta da frente desta casa bonita e ser recebida desta maneira, faz-me pensar que não são vocês que não me querem ouvir, é só a indústria que continua a ser profundamente snob. A música é para toda a gente, a música pop é para toda a gente. A música não é um exercício de vaidade, é um exercício de aproximação. Obrigada, Porto”, acrescentou Carolina Deslandes.

A viagem pela vida e carreira continuou com "Brincar De Ser Feliz" e "Nuvem", tema dedicado ao avô de Carolina Deslandes. Para contar as histórias das canções, durante o concerto, foram sendo revelados várias mensagens enviadas no Whatsapp - em palco, os dois não esconderam sentimentos, recebendo abraços calorosos dos fãs.

"Nuvem", "Para Viver em Paz" e "Por Um Triz" abriram caminho até "A Vida Toda Parte 2", tema que fecha o disco "Caos". A história continuou a ser contada ao som de "Borboletas", "Adeus Amor Adeus" e "Nos Teus Olhos". Já na reta final, as vozes voltaram-se a alinhar para "A Vida Toda".

A despedida foi com "Leva-me A Casa", "Saia Da Carolina" e "Não Me Importo".

Durante todo o concerto, as vozes e as emoções do público estiveram sempre alinhadas com Carolina Deslandes e Diogo Clemente - uma comunhão perfeita entre artistas e fãs, que todos os músicos sonham conquistar (podem pedir-lhes dicas). Foi uma noite feliz, que terminou com sorrisos e brilhozinho nos olhos. E, sem dúvidas, que as canções de Carolina e Diogo são para a vida toda. E o amor também.

