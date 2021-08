"Pray Away: Prece Antigay" é uma das estreias de setembro da Netflix. O documentário chega ao serviço de streaming na primeira sexta-feira do mês, no dia 3, e promete dar que falar.

Segundo a Netflix, a produção foca-se nas "viagens dramáticas de antigos líderes da terapia de conversão, membros atuais e antigos, relatando a ascensão do movimento ex-gay, a sua influência persistente e os profundos efeitos que teve em quem nele participou".

"Na década de 1970, cinco homens sentem-se em conflito com a sua orientação sexual e dão início a um estudo da Bíblia na sua igreja evangélica para se ajudarem mutuamente a abandonar o estilo de vida homossexual. Não tardaram a receber mais de 25 000 cartas de pessoas a pedirem ajuda e formalizaram a criação da Exodus International, a maior e mais controversa organização de terapia de conversão do mundo", adianta a Netflix.

"Mas os seus líderes debatiam-se com um segredo: a sua atração pelo mesmo sexo nunca desapareceu. Após anos no papel de superestrelas da direita cristã, muitos destes homens e mulheres tornaram a assumir-se, renegando o movimento que iniciaram", remata o serviço de streaming.