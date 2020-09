O republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden encontram-se na noite de hoje nos EUA (madrugada de quarta-feira em Portugal) para o primeiro de três debates televisivos, antes das eleições presidenciais, marcadas para 3 de novembro.

O debate poderá ser acompanhado em direto na madrugada de terça para quarta-feira na RTP3, SIC Notícias ou TVI24. O canal de notícias do operador público vai contar com uma emissão especial entre as 1h30 e as 3h30.

Já a SIC Notícias e a TVI24 arrancam a emissão de três horas à uma da manhã.

Durante 90 minutos e sem intervalos para publicidade, os dois candidatos discutirão seis temas durante o debate, onde a pandemia da COVID-19 será ponto o forte, mas sem esquecer a indicação de Trump de uma juíza ultraconservadora para o Supremo Tribunal, as manifestações contra o racismo e a violência policial e as declarações de impostos do Presidente.

O local escolhido para o debate foi a cidade de Cleveland, no Ohio, um estado importante para o resultado final das eleições, quando as sondagens dão cerca de sete pontos de vantagem a Joe Biden.