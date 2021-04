"Princípio, Meio e Fim", o novo programa de Bruno Nogueira, estreia-se no próximo domingo, dia 11 de abril, na SIC. "Uma ideia. Um jantar. Uma história surpreendente. Estreia domingo, dia 11, 'Princípio, Meio e Fim', um programa de Bruno Nogueira", anunciou o canal nas redes sociais.

"Todas as semanas, cinco amigos reúnem-se para jantar. O que estes cinco amigos não sabem é que são figuras de ficção e que aquilo que eles fazem não é decidido por eles", resume o humorista no vídeo promocional publicando no Instagram da estação de Paço de Arcos.

Nas redes sociais, Daniel Oliveira sublinhou ainda que o programa "nasce um rasgo de criatividade do Bruno Nogueira e do extraordinário talento e trabalho dele e de um conjunto de notáveis companheiros de jornada".

"Uma nova aposta de humor da SIC, num formato original e que herda o espírito de desassombro nas ideias e liberdade de linguagem com que o 'bicho' nos brindou no confinamento de 2020, depois de deitarmos as crianças", rematou o diretor de programas da SIC.

Veja o vídeo: