Na emissão deste domingo, dia 26 de abril, de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha", Ricardo Araújo Pereira teve ao seu lado a professora Isa, uma das docentes de #EstudoEmCasa e que conduziu a primeira aula transmitida pela RTP Memória.

Depois de ter ajudado o humorista em algumas aulas sobre a atualidade, a professora confessou que sentiu em casa. "Senti-me em casa. Estou muito habituada a gente com a tua idade mental, Ricardo", brincou Isa.

Já no arranque do programa da SIC, o humorista imitou o início da aula da telescola. "É sempre a mesma coisa, há sempre um parvinho que imita o professor", brincou a professora da "telescola". "Desculpe, professora, desculpe", respondeu Ricardo Araújo Pereira.

"Professora, não. Eu sou a rainha das manhãs. Tive mais audiência do que a Cristina (...) e ainda por cima a falar do programa de Português do segundo ano. Podia fazer uma fortuna em Calcitrin e ter a minha própria linha de unhas de gelinho", brincou Isa.

O momento recebeu vários elogios nas redes sociais.