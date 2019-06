A autopromoção do canal FOX Movies "Spaghetti Nights" foi considerada a mais divertida do mundo da categoria televisiva. O vídeo venceu o Ouro na categoria Funniest Promo nos Promax Europe Awards, que se realizaram a 6 de junho.

Já a campanha da FOX Life “Palavra Mulher” venceu o galardão de Prata na categoria Special Project na edição mundial destes prémios. Os dois projetos foram criados e desenvolvidos pela FOX Creative, o estúdio criativo in-house da FOX Networks Group (FNG) Portugal.

"Desenvolvida para o canal FOX Movies, com o objetivo de promover o especial de cinema western 'Spaguetti Nights', a promo consiste numa compilação de imagens de vários filmes deste género, mas com um twist: todos estão a comer um fio de esparguete. A pronuncia da voz off e as imagens apresentadas, tornam esta autopromoção inesquecível", frisa o canal em comunicado.

Veja a promo: