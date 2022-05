"Lançar álbuns que chegam ao primeiro lugar, estar sentado na cadeira de mentor do 'The Voice Kids': para alguns talentos, a 'Prova Cega' foi um momento de mudança de vida", sublinha a produção global de "The Voice" nas redes sociais, destacando alguns dos concorrentes que passaram pelo programa de talentos.

No vídeo "Provas Cegas que mudaram a vida", Fernando Daniel é o grande protagonistas. No resumo, que conta com concorrentes de todo o mundo, a produção recorda a primeira atuação do artista português no palco de "The Voice Portugal", da RTP1.

Veja aqui o vídeo.