A provedora do telespectador da RTP recebeu, no ano passado, mais de 6.300 mensagens, com destaque para as touradas, apesar de ressalvar que os números são “exponenciados” por campanhas que surgem nas redes sociais.

“Recebi 6.352 mensagens no ano passado, o que corresponde a um sensível aumento face aos anos anteriores. Os números são exponenciados, em alguns casos, por campanhas organizadas a partir de apelos lançados nas redes sociais. Imagino que os senhores deputados tenham o mesmo problema nas vossas caixas de correio”, afirmou a provedora do telespectador da RTP, Ana Sousa Dias, na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Destacam-se as touradas, um tema que rendeu mais de 2.800 mensagens a favor ou contra esta prática. A provedora sublinhou que estas mensagens são, sobretudo, concentradas no tempo, ou seja, na época das touradas. “Isto quer dizer que estou prestes a começar a receber mensagens”, referiu, exemplificando que chegou a receber cerca de 1.000 mensagens em 24 horas. Ainda assim, clarificou que não depende do provedor a decisão de transmitir ou não touradas na RTP. Ana Sousa Dias disse que o número de mensagens sobre determinado tema é importante para a sua abordagem, mas não determinante. Conforme ilustrou, uma vez recebeu uma mensagem de uma senhora que alertava para o facto de que sempre que surge uma notícia sobre reformados e idosos, esta é acompanhada por imagens que mostram homens a jogar cartas em jardins públicos. “Os reformados estão arrumados num jardim público, no jardim da Parada. […]. Achei que era um reparo insólito, mas muito interessante. A própria direção de informação disse que nunca tinha pensado nisso”, sublinhou. Por outro lado disse serem recorrentes protestos contra comentadores de provas desportivas e admitiu existirem comentários “desajustados ou demasiado entusiásticos” relativamente a uma determina equipa.