Depois de muitos rumores, a Netflix revelou a data de estreia da quinta e última parte de "La Casa de Papel". Nas redes sociais, o serviço de streaming adiantou que os novos episódios vão chegar divididos em dois volumes - o primeiro estreia-se a 3 de setembro e o segundo volume chega no final do ano, no dia 3 de dezembro.

Para assinalar o anúncio da data de estreia, a Polícia de Segurança Pública recriou a imagem oficial da quinta e última temporada da série espanhola. As fotografias foram partilhadas nas redes sociais.

"Mais um assalto?!... e parece que se atreveram a passar por Lisboa... Podem vir, estamos prontos", escreveu a PSP na legenda que acompanha as imagens. "A Polícia de Segurança Pública tem todas as Divisões do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP preparadas para terminar com este assalto", sublinha.

Veja as imagens na publicação:

Para o criador da série, Álex Pina, a quinta e última parte será "épica". "Passámos quase um ano inteiro a pensar na melhor forma de destruir o bando. Como encostar o Professor às cordas. Como criar situações irreversíveis para vários personagens. E o resultado é a quinta temporada de 'La Casa de Papel'. A guerra chega ao seu extremo mais selvagem, mas é também a temporada mais épica e emocionante de todas", adianta.

A série conta com Úrsula Coberó (Tóquio), Álvaro Morte (O Professor), Itziar Ituño (Lisboa), Pedro Alonso (Berlim), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Estocolmo), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsínquia), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marselha), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Coronel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Inspetor Sierra),José Manuel Poga (Gandía), entre outros.

Miguel Ángel Silvestre ("Sky Rojo", "Sense 8") e Patrick Criado (nomeado para os prémios Goya por "A Grande Família Espanhola", "Viver Sem Permissão") são os dois novos membros do elenco.