"Fica Por Perto" é uma das últimas apostas de 2021 da Netflix. A primeira temporada da série inglesa estreia-se a 31 de dezembro.

"Quão bem é possível conhecer-se alguém?", este é o ponto de partida da série que segue três pessoas que guardam cada uma os seus próprios segredos obscuros, de que nem os que lhes são mais próximos suspeitam.

"Megan, trabalhadora e mãe de três crianças, fugiu de um passado perigoso. Ray, um outrora promissor fotógrafo documentarista, encontra-se preso num trabalho sem perspetivas de evolução a fazer as vontades de miúdos ricos e obcecados com celebridades. E o detetive Broome não consegue deixar de pensar num caso por resolver de uma pessoa desaparecida. Lorraine, uma velha amiga do passado de Megan, revela notícias chocantes que afetam as vidas dos três personagens principais", resume a Netflix.

"O passado regressa para os assombrar e ameaça arruinar-lhes as vidas, assim como as dos que os rodeiam", adianta o serviço de streaming.