Durante a gala deste domingo, dia 5 de julho, Cláudio Ramos confirmou que a TVI vai apostar numa nova edição do reality show. As inscrições para "Big Brother – A Revolução", que vai estrear depois do verão, já estão abertas.

"A nova edição do 'Big Brother' está a chegar e você pode fazer parte do programa que mudou a história da televisão. Desta vez numa experiência ainda mais intensa. Mais surpreendente. Mais competitiva. Preparado para o desafio? Inscreva-se já. A revolução vai recomeçar", avança a TVI no site oficial.

Para se inscrever, basta preencher um questionário online (ver aqui) e enviar uma foto e um vídeo de apresentação.