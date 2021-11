"O Pimba É Nosso" estreou-se no passado sábado, dia 30 de novembro, na RTP1. A primeiro episódio da série documental sobre o género da música portuguesa já pode ser visto online, na RTP Play - veja aqui.

Quim Barreiros é um dos protagonistas do episódio de estreia. "Não há música pimba. É música popular. Chamem-lhe pimba, ou chunga, ou pirosa. Quero lá saber", defendeu o artista.

No documentário participam pessoas ligadas à música que vão desde a música jazz à música clássica, bem como alguns dos artistas populares conhecidos como Quim Barreiros, Toy, Herman José, Rosinha, Ágata, Marante e Augusto Canário, entre outros.

"Mergulhamos nas raízes da música pimba e contamos as histórias pessoais e aventuras dos artistas mais relevantes deste panorama", frisa o canal. "A música pimba existe? Se sim, quando é que nasceu? Como podemos definir as fronteiras da música pimba? A resposta a esta e outras perguntas dadas na primeira pessoa por vários artistas e personalidades de diferentes áreas na série documental O Pimba É Nosso", acrescenta a RTP1 em comunicado.

No episódio de estreia, "mergulhamos nas raízes da música pimba, as várias fontes que a inspiraram: a música tradicional, o nacional-cançonetismo, o baile, entre muitos outros".

"A música pimba já existia muito antes de ter recebido este rótulo, nos anos 90, com o trabalho de diferentes artistas como o Quim Barreiros, um dos grandes reis da música popular ou até mesmo o Herman José. Conhecemos melhor esta fase da música portuguesa através do olhar de diferentes intervenientes e artistas, como Toy, Emanuel, Ágata, Marante, Augusto Canário. Quais as suas inspirações? Porque escolheram esta forma para expressar a sua arte?", adianta a RTP1.