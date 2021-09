Depois de fazer vários comentários considerados homofóbicos no "BB Extra", a TVI decidiu afastar Quintino Aires do reality show. "Perante o discurso proferido ontem no 'BB Extra' pelo comentador Quintino Aires, a TVI afirma que não se revê neste tipo de comentários. Esta é uma opinião do comentador e a TVI refuta qualquer comportamento ou atitude homofóbica, xenófoba ou sexista", frisou o canal em comunicado.

"O 'Big Brother' é um formato que visa os valores humanos, com impacto significativo na sociedade, tratando de diversos temas, atividades e pessoas com respeito, seriedade e dignidade. O programa defende causas e elimina tabus, apostando na diversidade e multiculturalidade que são plenamente respeitadas e celebradas", acrescentou a estação.

Nas redes sociais, esta quarta-feira, dia 15 de setembro, o assunto foi um dos mais comentados.

