Na rubrica "Tubo de Ensaio", da TSF, Bruno Nogueira analisou os polémicos comentários de Quintino Aires no "Big Brother". "Não deixa de ter uma certa graça o Quintino, cuja ocupação é comentar o ‘Big Brother’, chamar desocupado a alguém. Logo aí, bravo", começou por gracejar o humorista.

"Ele diz que usa a palavra bicha há mais de 35 anos… Nós sabemos, Quintino. Era o que o teu pai te chamava, por isso ficaste assim, retorcidinho", acrescentou.

À TV Guia, o antigo comentador do reality show da TVI reagiu. "Ele faz um trabalho absolutamente fantástico como humorista. Sou fã dele, independentemente de ter feito o único comentário que me magoou. Disse que eu era ressabiado porque o meu pai era homofóbico e me tratava mal", frisou.

"No humor, não vale tudo. Devia-se ter informado: o meu pai era um homem nobre, com a quarta classe, que teve uma conversa séria comigo e me soube orientar", rematou Quintino Aires.