A HBO cancelou a série "Raised by Wolves", avançou a Variety na passada sexta-feira, 3 de junho.

A saga de ficção científica produzida por Ridley Scott, estreada em 2020, despede-se assim ao fim de duas temporadas e de dezoito episódios, deixando a história por concluir.

"Embora não estejamos a avançar com uma terceira temporada de Raised by Wolves, estamos mais do que gratos ao elenco e à equipa de produção, aos nossos criadores Aaron Guzikowski, Ridley Scott, David W. Zucker, e a toda a equipa da Scott Free Productions, pela sua bela arte e capacidade única de mergulhar os fãs no mundo do Kepler-22b", assinalou um porta-voz da HBO Max à Variety.

No entanto, Abubakar Salim, o ator que encarna o androide Pai, um dos protagonistas, apelou aos fãs no Twitter para que se mobilizem a fim de que a série continue noutra plataforma.

"Como veem, estamos numa posição única: temos um enredo completamente desenvolvido e planeado, uma equipa de produção gigantesca atrás de nós, uma receção incrível da crítica, e o mais crucial, uma comunidade que é tão forte internacionalmente, que não pode ser ignorada", salientou o britânico.

"Ainda há uma hipótese de que a história possa continuar e seja concluída numa nova casa", acrescentou, referindo que os criadores da série estão a tentar encontrar alternativas.

A saga criada por Aaron Guzikowski, argumentista do filme "Raptadas" (2013), de Denis Villeneuve, centra-se em dois andróides encarregados de criar filhos humanos num misterioso planeta virgem. Na segunda temporada, o casal de andróides Mãe (Amanda Collin) e Pai, juntamente com os seis filhos humanos, junta-se a uma colónia ateísta recém-formada na área tropical de Kepler 22 b.

"Raised by Wolves" é uma produção da Scott Free Productions, de Ridley Scott, o realizador de "Gladiador" e "Alien – O 8ª Passageiro", que dirigiu os dois primeiros episódios, estreados em 2020. A série é a primeira experiência na realização do britânico desde a sua estreia na BBC na década de 1960. "Li o material, era inspirador", explicou à imprensa. "Pensei para mim: não posso deixar isto escapar, preciso de fazer. Foi muito simples", reforçou. Habituado a histórias galácticas, o cineasta disse ainda que o seu maior desafio era não se repetir e "fazer diferente".

"Raised by Wolves" é interpretada por Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah, Ivy Wong, Peter Christoffersen, Selina Jones, Morgan Santo, James Harkness, Kim Engelbrecht, Jennifer Saayeng e Travis Fimmel.

Além de Ridley Scott, a série tem Aaron Guzikowski, David W. Zucker ("Man in the High Castle"), Jordan Sheehan ("O Terror"), Adam Kolbrenner ("Raptadas") e Mark Huffam ("Perdido em Marte") como produtores executivos.