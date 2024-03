Estão em preparação séries baseadas em "John Wick" e "Twilight" ("Crepúsculo" em Portugal), duas das sagas de maior sucesso na história do estúdio Lionsgate.

A novidade foi dada pelo vice-presidente Michael Burns durante uma sessão de perguntas e respostas na conferência da Morgan Stanley, citado pelo Deadline.

Sobre "John Wick" nada mais foi revelado, mas será um segundo capítulo no pequeno ecrã depois da prequela "The Continental", uma minissérie essencialmente de três filmes de hora e meia cada lançada no ano passado pela Amazon Prime Video.

Saga "John Wick"

Mas houve surpresas sobre os planos para a saga dos vampiros depois do sucesso dos cinco filmes entre 2008 e 2012 que lançaram as carreiras de Kristen Stewart e Robert Pattinson.

"Vamos avançar com a série 'Twilight', uma série de animação, acho que haverá muito interesse nisso", disse este responsável do estúdio.

Sem se saber que seria uma animação, notícias sobre este projeto transpareceram em abril de 2023, então numa fase muito embrionária e ainda sem ligação a um canal ou plataforma de streaming.

Sinead Daly, ligada a séries como "The Walking Dead: World Beyond" e "Raised by Wolves", foi então indicada como a escolhida para escrever o argumento e decidir em coordenação com a Lionsgate TV qual seria a abordagem específica da história, que tanto pode passar por uma nova versão dos livros ou "uma ramificação diferente".

Fontes próximas diziam que era esperado o envolvimento da escritora Stephenie Meyer.