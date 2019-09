Kodi Lee, de 22 anos, cego e autista, é o grande vencedor da última edição do "America’s Got Talent". O jovem conquistou os espectadores logo na primeira audição e foi somando pontos até à final do concurso de talentos.

O jovem realizou a primeira audição para o programa há três meses. Depois de uma pequena conversa com os jurados, Kodi Lee cantou e tocou piano, surpreendendo o público. Em entrevistas, a mãe explicou que a música foi sempre a "salvação do filho" e que é a única forma com que se consegue expressar.

Na estreia no programa, o concorrente interpretou e tocou ao piano o tema "A Song for You", de Donny Hathaway.

Veja a primeira audição do jovem:

No final da primeira atuação, Gabrielle deu-lhe o botão dourado que permite passar diretamente para as galas em direto. E... "assim nasceu uma estrela".

Nas galas em direto, o jovem cantou “Bridge Over Troubled Water”, de Simon & Garfunkel, e “We Are The Reason”, de Calum Scott.

Veja o jovem a cantar "We Are The Reason":

Já na final, Kodi Lee interpretou “Lost Without You”, de Freya Ridings, e “You Are The Reason”, de Calum Scott, num dueto com Leona Lewis.

Veja o dueto com Leona Lewis: