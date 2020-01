"Hot & Heavy" é a nova aposta do canal TLC. O reality show estreia dia 25 de janeiro, às 19h00, em Portugal e vai acompanhar "três homens que têm preferência por mulheres pesadas".

"No TLC o amor chega em todas as formas e feitios. No entanto, para estes três homens que têm preferência por mulheres pesadas, não faltam dificuldades em torno das suas relações amorosas", avança o canal.

A série acompanha "três casais que resistem à pressão das suas relações devido ao facto de as mulheres serem obesas e eles serem homens extremamente atraente". "O amor um pelo outro é genuíno, mas os desafios são cada vez maiores. Conseguem estas relações resistir ao elevado peso da diversidade?", questiona o canal.