Alec Baldwin e sua esposa, Hilaria, irão expor "os altos e baixos" do seu quotidiano ao criar sete filhos num reality show que estreará em 2025 no canal TLC.

"Estamos a convidar-vos para o nosso lar para que vivam os altos e baixos, o bom e o mau, o selvagem e o louco", disse o ator norte-americano, de 66 anos, numa partilha no Instagram na terça-feira juntamente com Hilaria, de 40.

O anúncio chega enquanto Baldwin se prepara para enfrentar um julgamento no estado do Novo México por homicídio involuntário no caso da morte da diretora de fotografia do seu filme "Rust".

Halyna Hutchins, de 42 anos, morreu em outubro de 2021 com um disparo no set de filmagens deste western. Baldwin, produtor e protagonista, segurava a arma de onde saiu o tiro durante o ensaio de uma cena.

A responsável pelas armas da produção, Hannah Gutierrez, foi condenada em abril a 18 meses de prisão pelo caso.

Baldwin, que rejeita as acusações, tem mantido uma relação cautelosa com a imprensa desde o incidente, limitando-se a algumas poucas entrevistas nas quais insistiu que não apertou o gatilho.

A publicação desta terça mostra o ator numa faceta íntima, com cenas dos seus filhos, que vão dos 19 meses aos 10 anos de idade, correndo pela casa, gritando e pulando nos sofás.

O anúncio gerou reações mistas entre o público. Alguns utilizadores aplaudiram a iniciativa, enquanto outros a colocaram em causa.

Num comunicado sobre o projeto divulgado pela Variety, a TLC afirmou que "Alec e Hilaria têm estado nas primeiras páginas desde que se casaram há quase 12 anos".

"Pela primeira vez, eles estão a abrir as suas vidas familiares e a convidar todos para se juntarem ao amor, comédia e drama incessantes", acrescenta a nota.

Baldwin tem também uma filha de 28 anos com a sua ex-esposa, Kim Basinger.