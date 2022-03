Foi lançado esta segunda-feira o trailer de "Tokyo Vice", uma minissérie que chegará à HBO Max esta primavera.

Com Ansel Elgort e Ken Watanabe, a produção-executiva é de Michael Mann, o realizador de filmes como "O Último dos Moicanos", "Heat - Cidade Sob Pressão", "O Informador" e "Miami Vice", que também dirigiu o episódio-piloto.

"Tokyo Vice" baseia-se "vagamente" num livro de não ficção de Jake Adelstein, o primeiro estrangeiro a trabalhar num dos maiores jornais do Japão durante a década de 1990, acompanhando as atividades do Departamento da Polícia de Tóquio. No entanto, o desejo de conhecer a verdadeira cidade e o que está "por debaixo de superfície" vai levá-lo ao submundo do crime organizado, onde nada nem ninguém é o que parece.

Filmado mesmo em Tóquio, Ansel Elgort interpreta o ambicioso jornalista e Ken Watanabe o detetive da polícia que se torna uma figura paternal e o conduz pela linha muitas vezes ténue que separa os agentes da lei e o mundo dos Yakuza.

No elenco estão ainda nomes como Rachel Keller, Ella Rumpf, Rinko Kikuchi, Hideaki Ito, Show Kasamatsu, Tomohisa Yamashita, Shun Sugata, Masato Hagiwara, Ayumi Tanida e Kosuke Toyohara.

Na HBO Max, a série irá estrear com três episódios a 7 de abril seguidos de dois episódios todas as quinta-feiras até à conclusão a 28 de abril. Estas datas são as norte-americanas, as portuguesas ainda estão sujeitas a confirmação oficial.

O TRAILER.