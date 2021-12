A realizadora e jornalista luso-britânica Ana Naomi de Sousa foi uma das selecionadas do programa de novos talentos da Academia de Cinema e Televisão do Reino Unido (BAFTA), foi hoje anunciado.

A academia revelou os 24 novos talentos do "BAFTA Breakthrough", em áreas como realização, produção, direção de fotografia, interpretação ou edição, no Reino Unido, e entre eles está a jornalista e realizadora Ana Naomi de Sousa.

O "BAFTA Breakthrough" divulga e apoia, através de mentorias, "alguns dos mais entusiasmantes novos talentos na indústria do cinema, televisão e jogos, e dá-lhes acesso a oportunidades de novos contactos e desenvolvimento da carreira", refere a academia.

Segundo a academia BAFTA, Ana Naomi de Sousa trabalha temas relacionados com a identidade e o pós-colonialismo, contando com a sua própria experiência de ter crescido no Reino Unido.

No âmbito do programa "BAFTA Breakthrough", a realizadora estará com o projeto de primeira longa-metragem, intitulado "Naseem, Fight with Grace".

Ana Naomi de Sousa é autora de vários documentários, nomeadamente "The Architecture of Violence" (2013) e "Angola - Birth of a Movement" (2012), e escreve regularmente para, entre outros, a Al-Jazeera, The Guardian e Buala.

Colaborou ainda com o grupo de investigação Forensic Architecture, que já esteve nomeado para o prémio Turner, e trabalhou como tradutora em Angola e Cabo Verde.