Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, foi a convidada desta quinta-feira, dia 19 de setembro, de Ricardo Araújo Pereira no programa "Gente Que Não Sabe Estar". "O pin, o casamento, a noite de Natal e Robles, Robles" foram os temas da conversa, resume a TVI.

Na apresentação, o humorista disse que Catarina Martins era a "coordenadora do Partido Social Democrata, mais conhecido por Bloco de Esquerda". Ao longo da entrevista, Ricardo Araújo Pereira recordou o caso que envolveu Ricardo Robles e o "casamento" do Bloco de Esquerda com o PS.

Na entrevista, Catarina Martins sugeriu ainda que o Bloco de Esquerda usasse a canção criada pelo programa como hino de campanha - recorde aqui o "hino punk". "Estava um bocadinho desafinado, vamos tentar afinar", brincou a coordenadora do Bloco de Esquerda.

"Não é esquisito que Bloco e PCP suportem o governo mas não se suportem um ao outro?", questionou o humorista. "E estou a ficar com a impressão que o Ricardo me quer criar problemas. Uma parte da minha família é do PCP e não me vai estar a estragar o jantar de Natal", respondeu Catarina Martins.