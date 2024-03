Depois de Pedro Nuno Santos (PS), Paulo Raimundo (PCP), Nuno Melo (Aliança Democrática), Inês Sousa Real (PAN), Mariana Mortágua (Bloco de Esquerda), Rui Rocha (Iniciativa Liberal) e de Rui Tavares (Livre), Ricardo Araújo Pereira vai conversar com Luís Montenegro.

O candidato da Aliança Democrática é o convidado da emissão desta sexta-feira, dia 8 de março, de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Especial Outra Vez Eleições", da SIC.

"Luís Montenegro encerra o painel de convidados que querem muito ser Primeiro-Ministro. Não perca a entrevista, hoje à noite, no 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Especial Outra Vez Eleições', depois do 'Jornal da Noite'", destacou a SIC nas redes sociais.