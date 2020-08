Robôs e naves espaciais: Ridley Scott, do cineasta de "Alien, o Oitavo Passageiro" (1979) e "Blade Runner: Perigo Iminente" (1982) regressa aos seus temas preferidos para o regresso à televisão com a série distópica "Raised by Wolves", transmitida pela plataforma HBO Max.

A tão esperada série de ficção científica, que estreia a 3 de setembro, fala sobre dois andróides ("Pai" e "Mãe") encarregados de criar filhos humanos num novo planeta após a destruição da Terra.

A distopia futurística com abordagem bíblica é a primeira produção de Ridley Scott na televisão como realizador desde a sua estreia na BBC na década de 1960.