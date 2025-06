Cinco espécies de extraterrestres são acidentalmente libertadas na Terra na expansão de saga de culto "Alien" dos cinemas para o pequeno ecrã.

O Disney+ divulgou o trailer oficial de “Alien: Planeta Terra”, uma série de ficção científica baseada na famosa saga "Alien" onde se destaca Timothy Olyphant ("Justified") num vasto elenco internacional.

"No ano 2120, a Terra é governada por cinco empresas: a Prodigy, a Weyland-Yutani, a Lynch, a Dynamic e a Threshold. Nesta Era Corporativa, os cyborgs (humanos com partes biológicas e outras artificiais) e os sintéticos (robôs humanoides com inteligência artificial) coexistem com os humanos. Contudo, as regras do jogo mudam quando o fundador e CEO da Prodigy Corporation conquista um novo desenvolvimento tecnológico: os híbridos (robôs humanoides dotados de consciência humana). O primeiro protótipo dos híbridos, chamado Wendy, marca um novo patamar na corrida pela imortalidade. Depois de a nave espacial da Weyland-Yutani colidir com Prodigy City, Wendy e os outros híbridos deparam-se com misteriosas formas de vida, mais aterradoras do que qualquer um poderia imaginar", resume a apresentação oficial.

“Alien: Planeta Terra” estreia a 13 de agosto com dois episódios. Os restantes seis serão lançados semanalmente a cada quarta-feira.

