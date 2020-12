Com o fim do ano à porta, James Corden decidiu resumir os principais acontecimentos de 2020 em apenas três minutos. No seu talk show, o humorista britânico começou por recordar que o filme "Parasitas" triunfou nos Óscares e que as redes sociais se encheram de tutoriais sobre como fazer pão.

"Ao fecharmos um ano que a maioria de nós quer esquecer, James Corden faz um rápido resumo de 2020. Tudo começou normal, com "Parasitas" a ganhar o Óscar [de Melhor Filme] e com Jennifer Lopez a arrasar no espetáculo do intervalo do Super Bowl, mas sofreu uma reviravolta com a COVID-19 começou o seu caminho em todo o mundo", resume a produção do programa norte-americano.

Veja o vídeo: