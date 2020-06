Nas últimas semanas, várias figuras públicas têm usado as redes sociais para denunciar casos de discriminação e racismo. Vanessa Morgan e Asha Bromfield, duas das estrelas de "Riverdale", usaram as suas plataformas para questionar falta de diversidade e desigualdade salarial na série, que se encontra disponível na Netflix.

Na sua conta no Twitter, Vanessa Morgan, que interpreta Toni Topaz, partilhou um texto sobre a forma como as pessoas negras são retratadas no pequeno e no grande ecrã. "Cansada de como pessoas negras são retratadas nos media, cansada de sermos retratados como bandidos, perigosos ou como pessoas nervosas e assustadoras", escreveu, revelando que é a única atriz negra em "Riverdale" e a que tem o salário mais baixo.

Na rede social, Asha Bromfield, que vestiu a pele de Melody Jones, apoiou a colega. A personagem da atriz fez parte da banda Josie and the Pussycats, que contava com várias mulheres negras, mas que deixaram de aparecer na série.

"Nem posso começar a falar sem falar como 'Riverdale' tratou as Pussycats. Tínhamos muito mais para contribuir do que ficar no fundo, para adicionar ousadia ao enredo. Estou contigo", frisou.