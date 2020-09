A segunda temporada da edição norte-americana de "Mental Samurai", apresentada Rob Lowe, está a ser gravada em Portugal. O programa produzido pela Warner Bros. está a ser gravado no maior estúdio do país, que se situa na Moita, o mesmo utilizado para as filmagens da edição portuguesa, apresentada por Pedro Teixeira na TVI.

Em entrevista à TVI, Rob Lowe confessou que está feliz por visitar Portugal. "Sempre quis vir. Só tenho pena que não seja inverno porque adorava ir à Nazaré, ver a onda gigante", admitiu.

O ator e apresentador revelou ainda que gostava de conhecer Pedro Teixeira, o apresentador da versão portuguesa do "Mental Samurai". "Estou muito ansioso por conhecer o apresentador português porque preciso de ajuda. Preciso de algumas dicas, por isso, espero receber algumas", acrescentou Rob Lowe em conversa com a TVI durante as gravações do concurso.

Segundo o The Wrap, a produtora montou "um centro de produção" em Portugal para gravar as várias edições do formato. As primeiras temporadas da versão portuguesa de "Mental Samurai" foram gravadas em Madrid. Já a edição conduzida por Rob Lowe foi filmada na Califórnia.