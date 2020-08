O showrunner da versão norte-americana, Jeff Apploff , já se encontra em Lisboa, de acordo com um post seu publicado no Facebook. O The Wrap avança que o ator e apresentador deverá viajar para Portugal no próximo domingo, dia 23 de agosto.

A publicação adianta que a produção da nova temporada deverá arrancar na próxima semana e que estão previstos quatro dias de gravações, sem público em estúdio. O site frisa ainda que os planos podem ser alterados caso os concorrentes não sejam autorizados a viajar para Portugal devido à pandemia da COVID-19 - os voos de e para os Estados Unidos só são permitidos apenas para a realização de viagens essenciais (motivos profissionais, de estudo, de saúde, razões humanitárias ou emergências familiares), mas a produtora acredita que a produção de um programa de televisão se enquadra na categoria de "viagem profissional".

No início de agosto, ao anunciar que nova temporada de "Mental Samurai", da TVI, seria gravada em Portugal, Nuno Santos, diretor geral do canal, frisou que era "uma prova de confiança na capacidade dos profissionais desta indústria. "É também um prémio para a equipa e para a liderança da Warner em Portugal", frisou.

Membro do "Brat Pack", composto por atores que despontaram no final da adolescência no início dos anos 1980, Rob Lowe fez a estreia na série televisiva "A New Kind of Family" (1979) e tornou-se popular com "Os Marginais" e "Classe" (1983).

"Hotel New Hampshire" (1984), "O Primeiro Ano do Resto das Nossas Vidas" (1985), que Gwyneth Paltrow disse ser o seu filme preferido, "Veia de Campeão", "Lembras-te da Última Noite?" (1986), "Ligação Fatal" (1988), "Influência Fatal" (1990), "Quanto Mais Idiota Melhor" (1992), a saga "Austin Powers" (1997-2002) e as séries "Os Homens do Presidente" (1999-2003) e "Irmãos e Irmãs" (2006-2010) são outros pontos de interesse na sua carreira.