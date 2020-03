Esta quinta-feira, dia 26 de março, foi para o ar um emissão "caseira" do "5 para a meia-noite", com Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves. O programa da RTP1 contou com a participação de Rodrigo Guedes de Carvalho, que enviou um pequeno vídeo.

Na gravação, o jornalista da SIC voltou a responder a quem o tem criticado nas últimas semanas. "Sou fundados da SIC e, se contarmos com os meus anos da RTP, eu estou no ar ininterruptamente há 33 anos. Não me parece que eu pertença ao grupo de portugueses que busca protagonismo", começa por frisar.

"Não tenho nada de extraordinário ou não pretendo ter. O que se passa nesta altura, é que se calhar pertenço ao grupo de pessoas que muito cedo percebeu que íamos entrar em circunstâncias extraordinárias", sublinha, lembrando que o "jornalismo tem de pensar e voltar às origens".

"Se o que eu digo e como digo, ajudar alguém - nem que seja uma pessoa a ter esperança e calma -, então, vou continuar a fazê-lo. E todos os julgamentos, façam-se depois. Continuo a achar, que quando olharmos para trás, vamos perceber quem é que esteve do lado certo da história", defende.

No final do vídeo, Rodrigues Guedes Carvalho "ergue uma espada em homenagem a todas as caricaturas e piadas" que já se fizeram sobre o si.

