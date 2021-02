Cantora e compositora, finalista da "Operação Triunfo", em 2003, Rosete Caixinha foi a primeira portuguesa a ter participado no "All Together Now", próximo programa de Cristina Ferreira na TVI.

A artista interpretou "Total Eclipse of the Heart", de Bonnie Tyler, na edição francesa do programa de talentos. No palco do formato, Rosete Caixinha conseguiu conquistar 82 dos 100 jurados.

Veja aqui a atuação completa.

A viver em Paris desde 2016, "Rosete Caixinha decidiu voltar às suas origens e acaba de gravar o EP 'Fado Classique' no Abbey Road Institute Paris, um projeto que junta à sonoridade tradicional do fado a magia de um quarteto de cordas", explica a Positive Binary em comunicado.

"A minha escolha recaiu sobre músicos de um universo clássico combinado com as minhas raízes portuguesas e a minha voz para criar uma estética única. Esta colaboração artística dá origem a uma poesia musical singular", frisa a cantora.