Catarina Castanhas é a artista MTV Push do mês de agosto. A cantora editou recentemente o single "Filha de Lisboa", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Inspirado pelo fado "Eu Sou Filha de Lisboa", de Ada de Castro, o tema lançado pela cantora combina "sons e elementos da tradição portuguesa, destacando-se especialmente o universo do fado, com a vibrante cultura cabo-verdiana", destaca a MTV.

"Uma fusão que reflete a identidade emocional e cultural da artista, sempre presente nas suas canções, mas também homenageia a avó da artista que a incentivou a seguir o sonho da música. Estabelece-se, assim, uma ligação entre o passado e o presente, as várias gerações e os dois países e respetivas culturas", acrescenta o comunicado.

Nascida na Amadora em novembro de 2000, a jovem artista sempre sonhou ser cantora e, ao longo da sua adolescência, foram surgindo diversas oportunidades e experiências que consolidaram a sua vocação e paixão pela música.

Depois de algumas campanhas publicitárias, estreou-se nos concursos de talentos com apenas 14 anos, no programa "A Tua Cara Não Me É Estranha Kids", onde ficou em terceiro lugar, com FF como mentor. Seguiu-se o "The Voice Portugal" e uma gravidez inesperada, que tornou Catarina Castanhas mãe aos 18 anos.

Em 2021, a artista venceu o programa "All Together Now", da TVI, e que lhe valeu a assinatura de um contrato com a Warner Music Portugal.

Catarina Castanhas junta-se assim a nomes como Coastel, Carolina de Deus, Charli Elle, Filipe Karlsson, Neyna, iolanda e Inês Monstro na lista de artistas de 2024 do MTV Push, que promete dar a conhecer alguns dos novos músicos a ter debaixo de olho.

Globalmente, o MTV PUSH tem sido, ao longo de mais de dez anos, o primeiro palco de artistas como Justin Bieber, Selena Gomez, Bruno Mars, Lana Del Rey, Rita Ora, ASAP Rocky, Five Seconds of Summer, Sam Smith, Shawn Mendes, Dua Lipa, Jorja Smith, Rosalía e Billie Eilish e muitos outros.